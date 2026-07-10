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5. UBIT NÖ Sommerevent in Laxenburg

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Aktualisiert am 10.07.2026

Der 5. UBIT NÖ Sommerevent im Schloss Laxenburg stand ganz im Zeichen von Zuversicht, Austausch und Zukunftsthemen. Höhepunkt des Abends war das Impulsreferat von Dr. Wolfgang Schüssel, Bundeskanzler a.D., der zentrale Fragen rund um Europas digitale Souveränität, starke Interessenvertretungen und wirtschaftliche Orientierung beleuchtete.

Schüssel betonte die Bedeutung verlässlicher Beratung in herausfordernden Zeiten. Gerade Unternehmensberaterinnen und -berater, Buchhalterinnen und Buchhalter sowie IT-Expertinnen und -Experten geben Betrieben Sicherheit, Struktur und einen wertvollen Blick von außen. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Stargeigerin Celine Roscheck. Im Anschluss klang der Abend im wunderschönen Ambiente von Schloss Laxenburg bei Gesprächen und persönlichem Austausch entspannt aus.

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5. UBIT NÖ Sommerevent in Laxenburg | Flickr Fotos ©  Gerald Prüller


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