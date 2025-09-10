50 Jahre Haus Maria - gelebte Gastfreundschaft

Umgeben von Weingärten lädt Gastgeberin Maria Paur in ihrer Pension „Haus Maria“ zum Verweilen und Genießen ein. Vor einem halben Jahrhundert, mit gerade mal 21 Jahren startete sie mit vier Zimmern – damals ein mutiger Schritt, der sich als Lebensaufgabe und Herzensprojekt entpuppte.

Die Frühstückspension mit gediegenen Komfortzimmern, einer Ferienwohnung und eigenem Badesteg am Kamp ist idealer Ausgangspunkt für Entdeckungs- und Ausflugstouren ins schöne Kamptal.

Bürgermeister Alois Naber und Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck gratulierten Maria Paur zum 50jährigen Bestehen des Traditionsbetriebes.

www.pension-hausmaria.at