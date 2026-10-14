50 Jahre Autohaus Knoth

Das Autohaus Knoth aus Stockerau feiert 50 Jahre Jubiläum. 1976 von KFZ-Meister Johann Knoth gegründet, ist der Familienbetrieb mittlerweile in dritter Generation bekannt für Verlässlichkeit, Vertrauen und Tradition.

Beim großen Firmenjubiläum in Stockerau in der Josef-Hecklstraße dankten die Geschäftsführer insbesondere den Mitarbeiter:Innen, Geschäftspartner:innen sowie Wegbegleiter:innen, die diese Erfolgsgeschichte möglich gemacht haben.

Die Wirtschaftskammer gratuliert herzlich zum Jubiläum und dankt für das langjährige unternehmerische Engagement!

www.autohaus-knoth.at