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© Autohaus Knoth

50 Jahre Autohaus Knoth

Stockerau

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 29.10.2026

Das Autohaus Knoth aus Stockerau feiert 50 Jahre Jubiläum. 1976 von KFZ-Meister Johann Knoth gegründet, ist der Familienbetrieb mittlerweile in dritter Generation bekannt für Verlässlichkeit, Vertrauen und Tradition.

Beim großen Firmenjubiläum in Stockerau in der Josef-Hecklstraße dankten die Geschäftsführer insbesondere den Mitarbeiter:Innen, Geschäftspartner:innen sowie Wegbegleiter:innen, die diese Erfolgsgeschichte möglich gemacht haben.

Die Wirtschaftskammer gratuliert herzlich zum Jubiläum und dankt für das langjährige unternehmerische Engagement!

www.autohaus-knoth.at

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© Autohaus KnothV.l.: Vizepräsident Christian Moser, Geschäftsführer Thomas und Gabriele Fallnbügl, Seniorchef und Gründer Johann Knoth mit Ehefrau Edeltraud Knoth, Stadtrat Felix Koll, Bezirksstellenobmann a.d. Peter Hopfeld