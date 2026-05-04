Zum Inhalt springen
Gruppe
© WKNÖ

50 Jahre Camping.holiday CRC GmbH

Bruck an der Leitha

Lesedauer: 1 Minute

Einen Moment bitte. Ladevorgang läuft ...
0:00
Audio konnte nicht geladen werden. Erneut versuchen
0:00
0:00
Aktualisiert am 04.05.2026

Seit mittlerweile über 50 Jahren gilt Camping.holiday als führendes Fachgeschäft im Bereich Camping in der Region.

Das Unternehmen bietet eine riesige Auswahl an Wohnwagen und Reisemobilen, passendem Zubehör sowie eine zuverlässige Camper-Vermietung inklusive fachkundiger Beratung.

Im Rahmen eines Betriebsbesuches gratulierte Bezirksstellenobfrau Gabriele Pipal zum runden Jubiläum und wünschte auch für die Zukunft viel Erfolg.

Gruppe
© WKNÖ V.l.: Helmut und Bettina Schörghuber mit Bezirksstellenobfrau Gabriele Pipal