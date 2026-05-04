50 Jahre Camping.holiday CRC GmbH

Seit mittlerweile über 50 Jahren gilt Camping.holiday als führendes Fachgeschäft im Bereich Camping in der Region.

Das Unternehmen bietet eine riesige Auswahl an Wohnwagen und Reisemobilen, passendem Zubehör sowie eine zuverlässige Camper-Vermietung inklusive fachkundiger Beratung.

Im Rahmen eines Betriebsbesuches gratulierte Bezirksstellenobfrau Gabriele Pipal zum runden Jubiläum und wünschte auch für die Zukunft viel Erfolg.