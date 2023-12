50 Jahre Felix Spicker GmbH

Im Rahmen der Ausschusssitzung der Maler, die diesmal in der Bezirksstelle Neunkirchen abgehalten wurde, gratulierten Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka dem Jubilar und Malermeister Peter Spicker zum 50-jährigen Firmenjubiläum der Felix Spicker GesmbH und überreichten eine Jubiläumsurkunde. Im Anschluss an die Sitzung lud Peter Spicker die Ausschussmitglieder noch in die Weinbar Casa del Vino zum gemütlichen Ausklang ein.

© Schmidtberger V.l.: Bernhard Dissauer-Stanka, Peter Spicker und Monika Eisenhuber