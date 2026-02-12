Zum Inhalt springen
© Ludl Betriebs GmbH

50 Jahre Gasthaus Ludl

Groß-Enzersdorf

Aktualisiert am 12.02.2026

50 Jahre gelebte Gastfreundschaft, regionale Kulinarik und echtes Miteinander - seit einem halben Jahrhundert ist das Gasthaus Ludl ein fixer Bestandteil von Groß-Enzersdorf.

WKNÖ-Bezirksstellenleiter Philipp Teufl überreichte eine Ehrenurkunde als Anerkennung für die langjährige, engagierte Unternehmerleistung, Bezirksstellenausschussmitglied Wolfgang Alexowsky bedankte sich herzlich für den Einsatz und die Beständigkeit des Familienbetriebs.

© Ludl Betriebs GmbH V.l.: Herbert Nesyba, Philipp Teufl, Gabriele Treitler-Nesyba, Manuela Treitler, Hildegard Ludl, Hubert Ludl, Kevin Brand, René Hefler, Wolfgang Alexowsky