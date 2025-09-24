50 Jahre gelebte Qualität und Menschlichkeit. Bezirksstellenleiterin und Bürgermeister gratulieren Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung in Bad Schönau.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung in Bad Schönau besuchte die Bezirksstellenleiterin gemeinsam mit dem Bürgermeister von Bad Schönau, Ferdinand Schwarz, die Familie Piacsek. Bei diesem Anlass wurde eine Ehrenurkunde überreicht und die Glückwünsche der Wirtschaftskammer überbracht. Beide betonten die langjährige Bedeutung und Verdienste des Hauses für die Region.

Die Einrichtung begann vor über fünf Jahrzehnten als kleine Pension mit zwölf Dauergästen und hat sich seither zu einer modernen Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung entwickelt. Selbstbestimmtes Wohnen 65+, betreutes Wohnen und Pflege greifen hier harmonisch ineinander. Hohe Qualitätsstandards in Betreuung und Pflege, Wertschätzung, Menschlichkeit und eine enge Kooperation mit Angehörigen sind gelebter Alltag.

Mehr als 40 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich rund um die Uhr für das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner ein und schaffen mit Einfühlungsvermögen und fachlicher Kompetenz ein Umfeld, in dem sich alle sicher und gut aufgehoben fühlen. Seit über 25 Jahren ist die Einrichtung Vertragspartner des Landes Niederösterreich und arbeitet eng mit Sozialabteilungen und Behörden zusammen, um eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.