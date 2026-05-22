50 Jahre JWeber.at bei „Wine in the City“ gefeiert
Wiener Neustadt
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Aktualisiert am 22.05.2026
Im Rahmen von „Wine in the City“ wurde gestern das 50-jährige Firmenjubiläum gemeinsam mit Kunden, Partnern und Freunden des Unternehmens gefeiert. In entspannter Atmosphäre wurde auf fünf erfolgreiche Jahrzehnte angestoßen. Für die Wirtschaftskammer Niederösterreich überreichte Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter eine Ehrenurkunde und gratulierte zum besonderen Jubiläum. Gewürdigt wurden dabei vor allem die langjährige Beständigkeit, das Engagement des Unternehmens und die enge Verbundenheit zur Region.