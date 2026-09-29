50 Jahre Kunststoff-Kompetenz in Wiener Neustadt

Die POLYVANTIS GmbH feierte kürzlich ihr 50-jähriges Bestehen am Standort Wiener Neustadt. Seit 1976 werden hier hochwertige Kunststoffprodukte gefertigt. Aus den einstigen Pionierarbeiten entwickelte sich über die Jahrzehnte ein europäisches Kompetenzzentrum für die Herstellung von LEXAN THERMOCLEAR Polycarbonat-Mehrstegplatten.

Heute beliefert das Unternehmen von Wiener Neustadt aus mehr als 80 Kunden in über 30 Ländern. Die langlebigen Kunststoffplatten kommen weltweit bei anspruchsvollen Bauprojekten zum Einsatz und finden sich unter anderem bei bekannten Bauwerken wie der Red Bull Arena in Salzburg oder dem Wörthersee-Stadion in Klagenfurt.

Mit dem Jubiläum blickt POLYVANTIS auf fünf Jahrzehnte Innovationskraft, technologisches Know-how und internationale Kundenbeziehungen zurück. Das Unternehmen zählt zu den bedeutenden Industriebetrieben der Region und trägt wesentlich zur wirtschaftlichen Stärke des Standorts Wiener Neustadt bei.

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