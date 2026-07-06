50 Jahre Massageinstitut Sattler in Berndorf

Ein besonders Firmenjubiläum feierte Rudolf Sattler aus Berndorf. Seit einem halben Jahrhundert betreibt der Masseur und Heilmasseur sein Institut in der Bahnhofstraße 10. „Schmerzen zu lindern und meinen Kunden dabei zu helfen, neue Kraft zu schöpfen ist mir ein großes Anlagen“, so der Jubilar anlässlich der Jubiläumsfeier, zu der zahlreichen Kunden, Geschäftspartner und Vertreter aus Politik und Wirtschaft kamen.

© zVg V.l.: : Joseph Miedl (GR und WFTT), GR Günter Bader, Jubilar Rudolf Sattler, Werner Heider (WKNÖ-Bezirksstellenausschuss) und StR Franz Haigl