50 Jahre Massageinstitut Sattler in Berndorf
Berndorf
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Aktualisiert am 06.07.2026
Ein besonders Firmenjubiläum feierte Rudolf Sattler aus Berndorf. Seit einem halben Jahrhundert betreibt der Masseur und Heilmasseur sein Institut in der Bahnhofstraße 10. „Schmerzen zu lindern und meinen Kunden dabei zu helfen, neue Kraft zu schöpfen ist mir ein großes Anlagen“, so der Jubilar anlässlich der Jubiläumsfeier, zu der zahlreichen Kunden, Geschäftspartner und Vertreter aus Politik und Wirtschaft kamen.