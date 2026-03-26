50 Jahre Papier Klucsarits: Tradition und Engagement

Beim Betriebsbesuch im Fachgeschäft Papier Klucsarits wurden die lange Tradition und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens deutlich. Gegründet 1976 von Liselotte und Karl Klucsarits, entwickelte sich der Betrieb rasch und übersiedelte 1984 an den heutigen Standort in der Wiener Straße 11.

Seit 1998 wird das Unternehmen von Astrid Schönfeld geführt, die das Sortiment laufend erweiterte und 2007/08 eine Vergrößerung des Geschäfts umsetzte. Heute steht der Betrieb für persönliche Beratung, Fachkompetenz und ein breites Angebot an Büro-, Schul- und Geschenkartikeln.

Ein besonderer Höhepunkt des Besuchs war die Übergabe einer Urkunde zum 50-jährigen Jubiläum durch Andrea Lautermüller, Leiterin der Wirtschaftskammer Mödling, die damit die Bedeutung des Familienunternehmens für die Region würdigte.

Papier Klucsarits gilt als gelungenes Beispiel für gelebte Tradition und unternehmerisches Engagement in Mödling.

Linktipp: www.papier-klucsarits.at