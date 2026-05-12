50 Jahre Rodeo Jeans Shop: Eine Badener Institution feiert Jubiläum
Baden
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Aktualisiert am 12.05.2026
Vor fünf Jahrzehnten gründete der bekannte Badener Herrenausstatter Hans Nowotny den ersten Jeans Shop in Baden. „Die Kunden rissen uns die Ware regelrecht aus der Hand, sodass wir schauen mussten, wie wir an neue kommen“ erzählt der einstige Gründer des Unternehmens, das in Folge von Tochter Karin Stöhr und seit 12 Jahren vom nunmehrigen Inhaber Andreas Schmalz geführt wird. „Spätestens nach drei Anproben finden wir die passende Jean für jeden“ betont der Unternehmer stolz, der einst im Unternehmen seine Lehre absolviert hatte.