50 Jahre Tischlerei Breyer mit Ehrung der Mitarbeiter:innen
Leobendorf
Lesedauer: 1 Minute
Das kürzlich gefeierte 50- jährige Betriebsjubiläum der Tischlerei Breyer bedeutete: Geselliges Zusammenkommen mit Kundinnen und Kunden, Lieferanten und dem Firmenteam mit Familien.
Unternehmer Gerald Breyer bedankte sich im Rahmen des großen Festes bei seinem gesamten Team für ihr Engagement.
Folgende langjährige Mitarbeiter:innen feierten ein Jubiläum und wurden geehrt - wir gratulieren herzlich!
Ing. Michael Weihs Einkaufsleiter 40 Jahre
Ing. Gerald Breyer Geschäftsführer 35 Jahre
Thomas Spitaler Lehrlingsausbildner 30 Jahre
Markus Schwarzl Montageleiter 25 Jahre
Mst. Manfred Hackl Werkstättenleiter 25 Jahre
Daniela Glasl Büroleiterin 15 Jahre
Andreas Riedl Spezialfacharbeiter 15 Jahre
Hannes Frisch Spezialfacharbeiter 15 Jahre
Charles Lippitsch Facharbeiter 10 Jahre
Rebecca Breyer Geschäftsführerin 10 Jahre
Gegründet von Engelbert Breyer in Wien, kurz danach nach Leobendorf verlegt.
Sohn Gerald Breyer übernahm den Betrieb, vergrößerte diesen und modernisierte den Maschinenpark.
Der Betrieb steht für handwerkliches Können und qualitativ hochwertige, individuell geplante Maßarbeiten. Auch außergewöhnliche Einrichtungskonzepte für Private und Geschäfte werden angeboten.
Das Familienunternehmen beschäftigt derzeit 21 Mitarbeiter:innen und bildet auch Lehrlinge aus.
Die Nachfolge in die nächste Generation wird bereits vorbereitet- Tochter Rebecca ist schon langjährig im Betrieb beschäftigt.