© Philip Frühwirth

50 Jahre Tischlerei Breyer mit Ehrung der Mitarbeiter:innen

Leobendorf

Aktualisiert am 13.10.2025

Das kürzlich gefeierte 50- jährige Betriebsjubiläum der Tischlerei Breyer bedeutete: Geselliges Zusammenkommen mit Kundinnen und Kunden, Lieferanten und dem Firmenteam mit Familien.

Unternehmer Gerald Breyer bedankte sich im Rahmen des großen Festes bei seinem gesamten Team für ihr Engagement.

Folgende langjährige Mitarbeiter:innen feierten ein Jubiläum und wurden geehrt - wir gratulieren herzlich!

Ing. Michael Weihs     Einkaufsleiter             40 Jahre

Ing. Gerald Breyer      Geschäftsführer         35 Jahre

Thomas Spitaler         Lehrlingsausbildner    30 Jahre

Markus Schwarzl       Montageleiter              25 Jahre

Mst. Manfred Hackl    Werkstättenleiter        25 Jahre

Daniela Glasl              Büroleiterin                 15 Jahre

Andreas Riedl             Spezialfacharbeiter    15 Jahre

Hannes Frisch            Spezialfacharbeiter    15 Jahre

Charles Lippitsch       Facharbeiter               10 Jahre

Rebecca Breyer         Geschäftsführerin      10 Jahre

 

Gegründet von Engelbert Breyer in Wien, kurz danach nach Leobendorf verlegt.

Sohn Gerald Breyer übernahm den Betrieb, vergrößerte diesen und modernisierte den Maschinenpark.

Der Betrieb steht für handwerkliches Können und qualitativ hochwertige, individuell geplante Maßarbeiten.  Auch außergewöhnliche Einrichtungskonzepte für Private und Geschäfte werden angeboten. 

Das Familienunternehmen beschäftigt derzeit 21 Mitarbeiter:innen und bildet auch Lehrlinge aus.

Die Nachfolge in die nächste Generation wird bereits vorbereitet- Tochter Rebecca ist schon langjährig im Betrieb beschäftigt.

www.tischlerei-breyer.at

© Philip Frühwirth V.l.: Bezirksstellenobmann Andreas Minnich, Bezirksstellenleiterin Anna Schrittwieser und Vizepräsident Christian Moser (ganz rechts) gratulierten der Unternehmerfamilie Susanne, Gerald, Elisabeth und Rebecca Breyer und ihrem Team.