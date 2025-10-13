50 Jahre Tischlerei Breyer mit Ehrung der Mitarbeiter:innen

Das kürzlich gefeierte 50- jährige Betriebsjubiläum der Tischlerei Breyer bedeutete: Geselliges Zusammenkommen mit Kundinnen und Kunden, Lieferanten und dem Firmenteam mit Familien.

Unternehmer Gerald Breyer bedankte sich im Rahmen des großen Festes bei seinem gesamten Team für ihr Engagement.

Folgende langjährige Mitarbeiter:innen feierten ein Jubiläum und wurden geehrt - wir gratulieren herzlich!

Ing. Michael Weihs Einkaufsleiter 40 Jahre

Ing. Gerald Breyer Geschäftsführer 35 Jahre

Thomas Spitaler Lehrlingsausbildner 30 Jahre

Markus Schwarzl Montageleiter 25 Jahre

Mst. Manfred Hackl Werkstättenleiter 25 Jahre

Daniela Glasl Büroleiterin 15 Jahre

Andreas Riedl Spezialfacharbeiter 15 Jahre

Hannes Frisch Spezialfacharbeiter 15 Jahre

Charles Lippitsch Facharbeiter 10 Jahre

Rebecca Breyer Geschäftsführerin 10 Jahre

Gegründet von Engelbert Breyer in Wien, kurz danach nach Leobendorf verlegt.

Sohn Gerald Breyer übernahm den Betrieb, vergrößerte diesen und modernisierte den Maschinenpark.

Der Betrieb steht für handwerkliches Können und qualitativ hochwertige, individuell geplante Maßarbeiten. Auch außergewöhnliche Einrichtungskonzepte für Private und Geschäfte werden angeboten.

Das Familienunternehmen beschäftigt derzeit 21 Mitarbeiter:innen und bildet auch Lehrlinge aus.

Die Nachfolge in die nächste Generation wird bereits vorbereitet- Tochter Rebecca ist schon langjährig im Betrieb beschäftigt.

www.tischlerei-breyer.at