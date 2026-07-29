50 Jahre Tradition und Genuss: Die LandWirtin feierte großes Jubiläum

Mit einer stimmungsvollen Jubiläumsfeier beging das Gasthaus „Die LandWirtin“ ehem. Gasthaus Haselbauer in Niederleis sein 50-jähriges Bestehen.

Wirtin Isabella Flandorfer, die nach ihren Eltern Ulla und Otto Haselbauer den Betrieb nun führt, konnte dazu zahlreiche Gäste, langjährige Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter sowie Freunde des Hauses begrüßen, die die Gelegenheit nutzten, gemeinsam auf fünf Jahrzehnte gelebte Gastfreundschaft, Tradition und Genuss zurückzublicken.

Den feierlichen Auftakt gestaltete die Musikkapelle Ernstbrunn, die bereits am Vormittag für einen würdigen musikalischen Rahmen sorgte. Beim anschließenden Bieranstich, vorgenommen durch Bürgermeister Klaus Mantler, mit Unterstützung von Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger, wurde auf das Jubiläum angestoßen und die Erfolgsgeschichte des Familienbetriebes gewürdigt. Gernot Wiesinger übergab zum Jubiläum seitens der Wirtschaftskammer NÖ eine Dank- und Anerkennungsurkunde.

Über den gesamten Tag hinweg verwöhnte das Team der „LandWirtin“ die Besucherinnen und Besucher mit einem warmen Klassikerbuffet. Die Gäste nutzten die Gelegenheit, in geselliger Atmosphäre Erinnerungen auszutauschen und die Entwicklung des Hauses über die vergangenen fünf Jahrzehnte Revue passieren zu lassen.

Ein besonderes Highlight stellte die Weinbar mit Rudi Woditschka dar. In der Hüpfburg-Lounge kamen auch die jüngeren Besucherinnen und Besucher auf ihre Kosten. Für die musikalische Unterhaltung am Nachmittag sorgte Peter Sax, der mit seinem abwechslungsreichen Programm für beste Stimmung sorgte.

Den gelungenen Abschluss der Feier bildete das sogenannte „Restlessen“, bei dem die Gäste den Festtag gemütlich ausklingen ließen.

Das 50-jährige Jubiläum zeigte eindrucksvoll, welchen Stellenwert die „LandWirtin“ in Niederleis und der gesamten Region besitzt. Seit fünf Jahrzehnten steht der Betrieb für Qualität, Regionalität und herzliche Gastlichkeit und hat sich damit zu einem beliebten Treffpunkt für Gäste aus nah und fern entwickelt.

Mit der gelungenen Jubiläumsfeier setzte die Familie Haselbauer ein sichtbares Zeichen für Tradition, Beständigkeit und die erfolgreiche Weiterführung eines regional verwurzelten Gastronomiebetriebes. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher machten die Veranstaltung zu einem besonderen Festtag und unterstrichen die starke Verbundenheit mit dem traditionsreichen Haus.

Nähere Infos: www.dielandwirtin.at