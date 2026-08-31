50 Jahre Weitmann Security in Himberg

Weitmann Security feierte in Himberg sein 50-jähriges Firmenjubiläum. Das Familienunternehmen wurde 1976 gegründet und steht heute für moderne Sicherheitstechnik – von Alarmanlagen und Tresoren bis hin zu Videoüberwachung und Smart-Home-Lösungen.

Seit Jänner führt Michael Weitmann den Betrieb in dritter Generation. Der ausgebildete Elektrotechniker war bereits viele Jahre im Familienunternehmen tätig, bevor er den Betrieb von seinem Vater Georg übernahm. Mit seinem technischen Know-how entwickelt er das Unternehmen und dessen Leistungen kontinuierlich weiter.

Zum Jubiläum überreichte WKNÖ-Außenstellenleiter Mario Freiberger gemeinsam mit Frau in der Wirtschaft-Landesvorsitzender Vera Sares und Gemeinderat Markus Ernst eine Urkunde und gratulierte der Familie Weitmann herzlich zum 50-jährigen Bestehen.