500-Euro-Gutschein für lokalen Einkauf

Die branchenübergreifende Regionalitätskampagne #ichkauflokal der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) spricht sich klar für die Regionalität in Niederösterreich aus. Über diese Plattform sind derzeit 26 regionale Gutscheinsysteme gelistet, die die wichtigsten Einkaufsstädte Niederösterreichs abdecken. Damit können Beschenkte aus einer Vielzahl an regionalen Angeboten wählen und gleichzeitig den heimischen Handel stärken.

Im Zuge eines Gewinnspiels der WKNÖ zur Förderung von #ichkauflokal“ sicherte sich Rita Pemsel aus Mistelbach einen regionalen Gutschein im Wert von 500 Euro. Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger überreichte den Gewinn und unterstrich die Bedeutung der Regionalitätskampagne: „Der lokale Einkauf ist wichtiger denn je. Lokale Händler, Dienstleister, Handwerksbetriebe und Beschäftigte profitieren direkt – und Kundinnen und Kunden genießen persönliche Beratung, Qualität zum Angreifen und Service. Etwas, das keine Plattform ersetzen kann. Wer regional einkauft, entscheidet sich bewusst für Qualität, kurze Wege und transparente Herkunft.“

www.ichkauflokal.at

Gutscheinübersicht: #ichkauflokal | Die Regionalitätskampagne der Wirtschaftskammmer Niederösterreich - WKO