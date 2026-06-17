500-Euro-Gutschein für lokalen Einkauf

Im Zuge eines Gewinnspiels der WKNÖ zur Förderung von #ichkauflokal“ sicherte sich Martha Schachermayr aus Seitenstetten einen regionalen Gutschein im Wert von 500 Euro. Bezirksstellenobmann Gottfried Pilz überreichte den Gewinn und unterstrich die Bedeutung der Kampagne: „Der lokale Einkauf ist wichtiger denn je. Lokale Händler, Dienstleister, Handwerksbetriebe und Beschäftigte profitieren direkt – und Kundinnen und Kunden genießen persönliche Beratung, Qualität zum Angreifen und Service. Etwas, das keine Plattform ersetzen kann. Wer regional einkauft, entscheidet sich bewusst für Qualität, kurze Wege und transparente Herkunft.“

www.ichkauflokal.at