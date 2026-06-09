55 Jahre Filiale „Auge Gottes“ – Jubiläum und Neustart nach Modernisierung

Die Filiale „Auge Gottes“ der Wiener Neustädter Sparkasse feierte ihr 55-jähriges Bestehen und zugleich die erfolgreiche Modernisierung ihres Standorts in der Pernerstorfer Straße 8. Aus diesem Anlass lud die Bank am 3. Juni zu einem großen Open House mit zahlreichen Gästen, Kundinnen und Kunden sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft und Region ein.

Im Rahmen der Feierlichkeiten überreichte Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter die Jubiläumsurkunde und würdigte die langjährige Bedeutung der Filiale für die Nahversorgung und persönliche Kundenbetreuung im Stadtteil.

Nach einer umfassenden Modernisierung präsentiert sich die Filiale nun als modernes Beratungszentrum. Während der Umbauarbeiten wurde der Betrieb in einem Container-Büro aufrechterhalten. Zusätzlich entstanden im Obergeschoss neue Büro- und Mietflächen.

Das Jubiläumsfest bot ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie: Showeinlagen, ein Foodtruck, eine Hüpfburg, Kasperl-Theater sowie Gewinnspiele sorgten für beste Unterhaltung und machten den Tag zu einem gelungenen Fest für Groß und Klein. Die Wiener Neustädter Sparkasse unterstrich damit einmal mehr ihre enge Verbundenheit mit der Region und ihren Kundinnen und Kunden.