55 Jahre Gasthof Skilitz in Siegenfeld

Im Jahre 1970 übernahmen Alfred senior und Maria Skilitz den seit 1880 bestehenden Gasthof in Siegenfeld, Badnerstraße 2 und führten erste Adaptierungen durch. Sohn Alfred und seine Frau Martina betreiben das Haus seit 1998 und errichteten damals den kompletten straßenseitigen Trakt mit den Gasträumen neu. Der Gasthof mit seinen gemütlichen Stuben, Saal und wunderschönem Gastgarten mit großem Spielplatz und Tieren für Kinder bietet neben gutbürgerlicher Küche saisonale Spezialitäten sowie Takeaway-Essen zum daheim Aufwärmen. Zum fünfundfünfzigjährigen Jubiläum gratulierten seitens der WKNÖ Bezirksstelle Baden Leiter Andreas Marquardt und Ausschussmitglied Gregor Burger. Bürgermeister Johannes Grasel schloss sich den Glückwünschen an.

© WKNÖ V.l.: Vzbgm. Gregor Burger (WKNÖ), Martina und Alfred Skilitz, Bgm. Johannes Grasel und WKNÖ Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt