60 Jahre Firma Blüml

Mit einer stimmungsvollen Feier, zahlreichen Ehrengästen, Geschäftspartnern, langjährigen Wegbegleitern und Mitarbeiter:innen beging die Firma Blüml ihr 60-jähriges Jubiläum. Der Traditionsbetrieb für technische Kunststoffe blickt auf sechs Jahrzehnte Innovationskraft, Verlässlichkeit und stetiges Wachstum zurück.

In seiner Begrüßung betonte Geschäftsführer Andreas Blüml die Bedeutung von Beständigkeit in einem sich ständig wandelnden Markt. „Was als kleiner Handelsbetrieb begann, hat sich zu einem modernen Unternehmen mit Handschlagqualität und starkem regionalen Bezug entwickelt. Dieser Erfolg ist nur möglich dank treuer Kunden, engagierter Mitarbeiter und verlässlicher Partner“, so Blüml.

Die Feier bot Raum für Rückblicke, persönliche Anekdoten und einen Ausblick in die Zukunft.

Auch Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wirtschaftskammer würdigten das Engagement der Firma Blüml für den Standort Wiener Neustadt und ihren Beitrag zur regionalen Wirtschaft.

Nach 60 Jahren bleibt Blüml seiner Linie treu: Qualität, Kundenorientierung und technische Kompetenz stehen weiterhin im Mittelpunkt, mit einem klaren Blick nach vorne.