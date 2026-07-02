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© Karin Ebner

60 Jahre Glaserei Ebner: Handwerk mit Tradition 

Lilienfeld

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Aktualisiert am 02.07.2026

Seit sechs Jahrzehnten steht der traditionsreiche Familienbetrieb für Qualität, Verlässlichkeit und echtes Handwerk. Mit langjähriger Erfahrung, hoher Fachkompetenz und persönlichem Einsatz ist die Glaserei Ebner ein geschätzter Partner sowie ein wichtiger Bestandteil der regionalen Wirtschaft.

Wir gratulieren herzlich zum 60-jährigen Firmenjubiläum und wünschen weiterhin viel Erfolg, Gesundheit und eine erfolgreiche Zukunft. Möge der Familienbetrieb seinen erfolgreichen Weg auch in den kommenden Jahren mit derselben Leidenschaft und Qualität fortsetzen.

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© Karin Ebner Nina Ebner, FiW Bezirksvorsitzende Veronika Nutz, Gerald Köberl (1. Reihe)
Bundesrat Karl Weber, Vizebürgermeister Christian Buxhofer, Landesinnungsmeisterin Claudia Marton, Andrea und Konrad Ebner (2. Reihe) und Thomas Ebner (3. Reihe)