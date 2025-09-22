60 Jahre Fachzeitschrift  Wohnkultur

Im festlichen Ambiente des Kaiserbahnhofs Laxenburg feierte die Fachzeitschrift Wohnkultur ihr 60-jähriges Bestehen. Seit sechs Jahrzehnten begleitet die renommierte Fachzeitschrift die österreichische Einrichtungsbranche. Von Raumausstattung bis Möbelhandel, mit fundierten Berichten, Trends und Branchennews.



Der Abend stand ganz im Zeichen von Dankbarkeit und Wertschätzung. Die Vertreter des niederösterreichischen Einrichtungsfachhandels, Manfred Arnauer, Ludwig Krenn und Josef Gloss, überreichten Christian Strohmayer als Zeichen der Anerkennung eine Glastrophäe. Damit würdigten sie seine langjährige, engagierte Berichterstattung über die Entwicklungen in der Branche.



Christian Strohmayer begrüßte zahlreiche Gäste aus dem gesamten Einrichtungs- und Möbelbereich. In geselliger Atmosphäre genossen die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit kulinarischer Bewirtung und stimmungsvoller Unterhaltung. Die Feier zu 60 Jahre Wohnkultur wurde so zu einem besonderen Abend, der nicht nur das Jubiläum, sondern auch die enge Verbundenheit innerhalb der Branche sichtbar machte.

© Klemens Rischar v.l.n.r.: Ludwig Krenn, Christan Strohmayer, Irmgard Strohmayer, Manfred Arnauer, Josef Gloss







