66 Jahre Erdbau Stockinger

Klaus Stockinger hat 1992 den Familienbetrieb als Einzelunternehmer übernommen und vergrößerte den Betrieb zu einer Unternehmensgruppe mit über 50 Mitarbeiter. Was 1960 begonnen hat wird nun sehr erfolgreich in den Branchen Erdbau, Kieswerk, Baumeister, Abfallsammlung und Güterbeförderung weitergeführt. Mitarbeiter, Geschäftspartner und Freunde feierten das Firmenjubiläum bei sommerlicher Hitze am Firmengelände und boten für die Unternehmerfamilie Stockinger einen würdigen Rahmen. Mit Engagement, Fleiß und Einsatz wurde das Unternehmen Stockinger auf- und ausgebaut. Dieses unternehmerische Wirken verdiente Gratulation und Anerkennung in Form der Ehrenurkunde durch die WKNÖ.

© Stockinger V.l.: Manuel Gelbenegger, LAbg. Mario Wührer, GGR Tamara Starzer, Hannah Gugler, Klaus Stockinger, Michael Kimmerwenger, Fee Stockinger, WK Leiter Andreas Geierlehner



