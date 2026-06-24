66 neue „Mini-Meister“ bei Busatis

„Es ist nie zu früh, sich Gedanken über die Zukunft zu machen“, findet Lehrlingsausbilder Leonhard Grubner und führt aus: „Daher besuchen seit einigen Jahren schon die Volksschüler unseren Betrieb, um die verschiedenen Facetten der Lehrlingsausbildung kennenzulernen.“

„Wenn es darum geht, den Schülern den besonderen Wert der Lehre zu vermitteln, ist es wichtig, Begeisterung zu wecken. Aus diesem Grund entwickelten wir im Vorjahr gemeinsam mit unserem Partner Gripsy Rätselwerkstatt ein vollkommen neues Konzept, das kindgerechte Wissensvermittlung mit Spaß verbindet“, erzählt Geschäftsführer Christoph Jordan, der sich im Vorjahr über tolles Feedback der Schüler und Eltern freuen durfte.

Der Besuch startete mit einer kurzen Präsentation, in der der Lehrlingsausbilder das Unternehmen vorstellte. Beim anschließenden Rundgang bekamen die Schüler unter anderem die Möglichkeit, Roboter in Aktion zu erleben, ihre Haare unter dem Mikroskop zu betrachten oder in der Lehrwerkstatt selbst einen Cobot zu steuern.

Nach einer kleinen Jause ging es weiter im Programm. Bei den Rätseln und Aufgaben konnten alle ihr neu erworbenes Wissen unter Beweis stellen. Auch handwerkliches Geschick und eine ruhige Hand waren gefragt. Jeder fertigte sein eigenes Mini-Meisterstück an. Die Kinder waren sehr interessiert und mit Feuereifer bei der Sache. Gemeinsam wurde ein Code geknackt, mit dem sich das Schloss der Schatztruhe öffnen ließ. Bei der Verleihung der Mini-Meisterbriefe gab es viele strahlende Gesichter.

© Busatis Klasse 4 a Volksschule Purgstall: VS Direktorin Karin Ederer mit Schüler der 4A, Harrer Petra, Leonhard Grubner, Busatis Lehrlinge: Jonas, Manuel, Leon, Sebastian und Konstantin, Gerhard Glösl



© Busatis Klasse 4 b Volksschule Purgstall: VS Lehrerin Sonja Reßl mit Schüler der 4B, Harrer Petra, Karin Katona, Busatis Lehrlinge: Jonas, Manuel, Leon, Sebastian und Konstantin, Gerhard Glösl

