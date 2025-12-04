7 Jahre klare Sicht: Jubiläum bei Vogelhuber United Optics in Wiener Neustadt

Seit sieben Jahren steht der Store Vogelhuber United Optics am Hauptplatz in Wiener Neustadt für klare Sicht, Stil und persönliche Beratung. Dieses erfolgreiche Bestehen wurde nun gefeiert – mit einer besonderen Vernissage.

Künstler Bernd Püribauer verlieh dem Anlass eine kreative Note: Er gestaltete die Schaufenster des Stores neu und verband dabei seine künstlerische Handschrift eindrucksvoll mit der hauseigenen Brillenlinie der Familie Vogelhuber.

Durch den Abend führte die ehemalige Radio-Wien-Stimme Pamela Grün. Sie gab spannende Einblicke in Püribauers Arbeit und ließ gemeinsam mit dem Team die Erfolgsgeschichte des Stores Revue passieren.

Bei stilvollem Ambiente, Drinks und netten Gesprächen wurde das 7-jährige Jubiläum gebührend gefeiert.