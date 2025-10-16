70 Jahre Autohaus Mann

Das Autohaus Mann in Pressbaum feiert sein 70jähriges Betriebsjubiläum.Der Betrieb ist ein erfolgreicher Generationenbetrieb. "Unsere Verkaufsfläche verteilt sich auf drei Gebäude, weiters gibt es ein eigenes Karosserie- und Lackzentrum, eine moderne Waschstraße und eine neue Aufbereitungshalle runden unsere Werkstatt ab. Selbstverständlich bieten wir in unserem Betrieb auch die Möglichkeit Reifen einzulagern", so die Inhaber Martina und Thomas Puhm und Josef Mann jun.. Zum Jubiläum gratulierten WKNÖ-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Bürgermeister Josef Rothensteiner, WK-Ausschussmitglied Stefan Melzer und WKNÖ-Außenstellenleiter Ramazan Serttas und wünschten weiterhin viel Erfolg für die Zukunft

© Autohaus Mann V.l.: Stefan Melzer, WKNÖ-Außenstellenleiter Ramazan Serttas, Josef Mann jun., Gertrude und Josef Mann, Martina und Thomas Puhm, Bürgermeister Josef Rothensteiner, WKNÖ-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger