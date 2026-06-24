70 Jahre Elektro Piglmaier: Ein Betrieb mit Geschichte, Handschlagqualität und Z

Seit 70 Jahren steht Elektro Piglmaier für Verlässlichkeit, fachliche Kompetenz und gelebte Nähe zu den Menschen in der Region. Was im Jahr 1955 mit Karl Piglmaier als Handel mit Elektrowaren, Radios und Musikinstrumenten begonnen hat, ist heute ein moderner Elektrobetrieb, der Tradition und Innovation auf beeindruckende Weise miteinander verbindet.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt. Immer wieder wurden neue Herausforderungen angenommen, technische Entwicklungen aufgegriffen und neue Aufgabenfelder erschlossen. Heute reicht das Leistungsspektrum von klassischen Elektroinstallationen über SAT-Anlagen bis hin zu modernen Elektrogeräten und zeitgemäßen Smart-Home-Lösungen. Besonders wichtig ist dem Betrieb dabei seit jeher die persönliche Beratung. Denn bei Elektro Piglmaier geht es nicht nur um Technik, sondern vor allem um Lösungen, die zu den Menschen passen.

Ein wesentlicher Teil dieser Erfolgsgeschichte sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Rund 30 Beschäftigte, die alle im Betrieb selbst ausgebildet wurden, tragen heute mit ihrem Können, ihrer Erfahrung und ihrem Einsatz zum Erfolg des Unternehmens bei. Besonders bemerkenswert ist, dass der Betrieb seit jeher größtem Wert auf die Lehrlingsausbildung legt. Mehr als 100 Lehrlinge wurden im Laufe der Jahre ausgebildet. Damit zählt Elektro Piglmaier zu den Top Ausbildungsbetrieben in der Region, die nicht nur Arbeitsplätze schaffen, sondern jungen Menschen eine echte berufliche Perspektive geben.

Die Treue vieler Stammkundinnen und Stammkunden zeigt, wie tief das Unternehmen in der Region verwurzelt ist. Viele begleiten den Betrieb seit Jahrzehnten. Diese Verbundenheit ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Verlässlichkeit, ehrlicher Arbeit und einem persönlichen Miteinander.

Im Rahmen der Firmenfeier wurden daher nicht nur 70 Jahre Unternehmensgeschichte gefeiert, sondern auch Menschen vor den Vorhang geholt, die diese Geschichte mitgeschrieben haben. Seniorchef Hans-Peter Piglmaier wurde für seine Verdienste um die niederösterreichische Wirtschaft mit der Silbernen Ehrenmedaille ausgezeichnet. Auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden für ihre Treue über viele Jahre hinweg geehrt. Ein besonders schönes Beispiel dafür ist Maria Hager, die seit mehr als 43 Jahren im Betrieb tätig ist.

Seit dem Jahr 2019 führt Benjamin Piglmaier das Unternehmen. Er konnte auf einem soliden Fundament aufbauen, das sein Vater Hans-Peter über viele Jahre

© Sebastian Piglmaier V.l.: WK-Bezirksstellenausschussmitglied Reinhard Indraczek, Gabriele Mechtler von der AK, Benjamin Piglmaier, Gertraud und Hans-Peter Piglmaier, Bezirksstellenleiter Julius Gelles, WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer