70 Jahre Farbenhaus Spiegl

1956 gründete Malermeister Spiegl Josef Sen. in 3433 Königstetten, im Jahr 1965 erfolgte die Gründung der Malerwerkstatt in Wien.

Die Neueröffnung des Verkaufsgeschäftes in Königstetten geschah 1979 und übernahm dieses Josef Spiegl jun. im Jahr 1985 und führte es ab 1998 als Malermeister weiter.

2022 wurde der Betrieb in dritter Generation von Matthias Spiegl übernommen (Farbenhaus Spiegl KG).

Bezirksstellenobmann Christian Bauer gratulierte im Namen der Wirtschaftskammer Tulln zum Jubiläum und wünscht weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

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