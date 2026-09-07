70 Jahre Firma Fürnkranz in Schrems

Die Firma Fürnkranz in Schrems hatte heuer einen ganz besonderen Grund zum Feiern. Seit 70 Jahren wird der Familienbetrieb bereits in der 3. Generation am Hauptplatz in Schrems erfolgreich geführt.

Bereits im Jahre 1956 gründete Fürnkranz im Haus der Apotheke in Schrems am Hauptplatz eine Drogerie in einem kleinen Raum im Gebäude. Im Jahr 1963 erfolgte ein Neubau am Hauptplatz, wodurch die Fläche der Drogerie auf ein Fünffaches vergrößert wurde. Sohn Wolfgang übernahm als ausgebildeter Drogist die Führung des Betriebes und im Jahr 1966 wurde unter der Leitung seiner Gattin Getraud ein Kosmetik- und Fußpflegesalon eröffnet.

Wolfgang Fürnkranz übernahm im Jahr 1979 die Drogeriekonzession von seinem Vater und konnte den Betrieb uns ein Warenangebot auf 190 m³, durch den Ankauf eines Nachbarobjektes, vergrößern. Durch diese Vergrößerung konnte auch das Kosmetik- und Fußpflegeinstitut samt Solarium vergrößert werden.

Durch einen Neubau des Fotostudios im Jahr 1993 wurde das Fotostudio von 60 m³ auf 300 m³ erweitert und 2001 wurde das erfolgreiche Schnell-Labor durch ein modernes Digital-Labor ersetzt.

In kluger und umsichtiger Vorausschau von Günter Fürnkranz, Sohn von Wolfgang, wurde 2004 ein Handyshop eröffnet, der bis heute mit seinen kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Anbieter Nummer Eins im oberen Waldviertel wurde.

Günter übernahm im Jahre 2005 die Leitung der Firma in der dritten Generation und freut sich mit seiner Familie und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass das Erfolgsrezept Drogerie, Fotostudio, Handyshop sowie Kosmetik- und Fußpflege auch nach 70 Jahren immer noch für sich spricht.

Auch in der Lehrlingsausbildung ist die Familie Fürnkranz in den verschiedensten Bereichen ihrer Firma erfolgreich tätig und bringt so immer wieder neue Fachkräfte in den unterschiedlichsten Berufen hervor.

Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber und Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger gratulierten Günter Fürnkranz sowie seiner gesamten Familie und seinem Team zum 70-Jahr-Jubiläum und wünschten ihm noch viele erfolgreiche Jahre als Unternehmer, Chef und Lehrlingsausbilder und überreichten ihm eine Urkunde von Seiten der Wirtschaftskammer Niederösterreich.