70 Jahre Firma Hermann Postl

Seit 70 Jahren steht die Firma Postl für Verlässlichkeit, Einsatz und Familientradition. Anlässlich des Firmenjubiläums besuchte Andrea List-Margreiter von der WKNÖ Bezirksstelle Wiener Neustadt die Familie Postl und gratulierte persönlich zum besonderen Jubiläum.

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte 1956, als Hermann und Franziska Postl mit einem Lkw ein Transportunternehmen in Pernitz gründeten. Aus dem kleinen Familienbetrieb entwickelte sich über die Jahrzehnte ein leistungsstarkes Unternehmen. Auch Busreisen und Fahrten ins Schigebiet Unterberg prägten viele Jahre die Firmengeschichte.

Heute wird der Betrieb in dritter Generation von Hermann Postl jun. geführt. Gemeinsam mit seiner Frau Julia und dem engagierten Team konzentriert sich das Unternehmen auf Erdbau- und Transportarbeiten sowie Container- und Winterdienste.

© zVg V.l.: Moritz, Julia, Hermann und Gertraud Postl, Andrea List-Margreiter, Paul Postl

