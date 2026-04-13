70 Jahre Forst- und Gartentechnik Lehenbauer

Tradition trifft auf Innovation: Die Familie Lehenbauer feiert heuer ein doppeltes Jubiläum – 70 Jahre Firmengeschichte und 20 Jahre Forst- und Gartentechnik Engelbert Lehenbauer in Zwettl.

Was 1956 als kleiner, engagierter Familienbetrieb begann, führt Engelbert Lehenbauer seit 2006 in dritter Generation mit Tatkraft und Fachkompetenz weiter. In der Kremser Straße 57 hat sich das Unternehmen zu einem modernen Fachbetrieb entwickelt, der Kundinnen und Kunden im Waldviertel und darüber hinaus mit hochwertiger Forst-, Garten- und Landtechnik betreut.

Ein solches Jubiläum ist ein Zeugnis für Beständigkeit und unternehmerischen Mut. Im Rahmen der Urkundenüberreichung bedankt sich Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner herzlich und wünscht dem gesamten Team der Firma Lehenbauer weiterhin viel Erfolg und alles Gute.

www.lehenbauer.at