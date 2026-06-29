70 Jahre Karosseriebauer Riedler in Wolfsbach
Wolfsbach
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Aktualisiert am 29.06.2026
Siegfried Riedler sen. übernahm 1956 das Unternehmen von Andreas Drescher, zunächst als Wagnerei, später als Karosseriebaubetrieb. 1989 übernahmen seine Söhne Siegfried und Josef Riedler das Unternehmen und gründeten die S&J Riedler GmbH in Wolfsbach. Der Familienbetrieb mit sieben Mitarbeitern erhielt 1994 das TÜV-Zertifikat. Im Jahr 2000 wurde er als feuerwehrfreundlicher Betrieb ausgezeichnet. 2020 übernahm Klaus Riedler den Betrieb und kann auf eine 70-jährige erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken. Diesen Anlass feierte die Unternehmerfamilie mit Geschäftspartner und Freunden. Die WKNÖ gratulierte und bedankte sich für das erfolgreiche unternehmerische Engagement mit einer Ehrenurkunde.