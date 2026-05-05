70 Jahre Mitterbauer

Seit 70 Jahren steht Mitterbauer für Verlässlichkeit, Kundennähe und gelebte Familienwerte. Was einst als kleiner Betrieb begann, ist heute ein wichtiger Bestandteil der regionalen Mobilität – stets geprägt von Tradition und Innovationsbereitschaft.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die familiäre Führung über Generationen hinweg. Sie garantiert nicht nur Beständigkeit, sondern auch eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen und Qualität basiert.

Die Geschäftsleitung hob im Rahmen der Feierlichkeiten hervor: „Unser Anspruch war und ist es, Mobilität zuverlässig, sicher und kundenorientiert zu gestalten. Dieses Jubiläum ist für uns Ansporn, diesen Weg mit Innovationskraft und Verantwortung konsequent weiterzugehen.“

WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger und WK Fachverbandsobmann Markus Fischer gratulierten persönlich zum Jubiläum und überreichten vor Ort die Ehrenurkunde. „Ein Familienbetrieb wie Mitterbauer steht seit 70 Jahren für Verlässlichkeit, regionale Verbundenheit und unternehmerische Verantwortung. Diese Beständigkeit und die Fähigkeit, sich gleichzeitig weiterzuentwickeln, sind heute keine Selbstverständlichkeit und verdienen besondere Anerkennung“, betonte Rosenberger.

© Eplinger/NÖN V.l.: Spartenobmann-Stv. Tourismus und Freizeitwirtschaft Bernhard Schröder, Obmann Fachverband Güterbeförderung Markus Fischer, Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger, Seniorchefs Franz Mitterbauer und Gattin Elfriede Mitterbauer mit der neuen Geschäftsleitung Barbara Miterbauer, Christoph Mitterbauer und Franz Mitterbauer, Dirketor-Stv. Maria Gindl, Spartengeschäftsführerin Transport und Verkehr Patricia Luger, Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer



