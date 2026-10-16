70 Jahre Puschacher

Seit 70 Jahren steht Puschacher für unternehmerischen Einsatz und Beständigkeit. Das langjährige Bestehen des Unternehmens ist ein besonderer Meilenstein und zeigt, wie wichtig engagierte Familienbetriebe für die regionale Wirtschaft sind.

Über Jahrzehnte hinweg wurde das Unternehmen weiterentwickelt und erfolgreich in die Zukunft geführt. Gerade die Verbindung von Tradition, Erfahrung und dem Mut zur Weiterentwicklung bildet dabei eine wichtige Grundlage für nachhaltigen unternehmerischen Erfolg.

Anlässlich des 70-jährigen Firmenjubiläums gratulierte Jürgen Fellnhofer im Namen der WKNÖ-Bezirksstelle Melk persönlich und würdigte die langjährige unternehmerische Leistung.

„70 Jahre Unternehmensgeschichte stehen für großen persönlichen Einsatz, Beständigkeit und die Bereitschaft, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Betriebe wie Puschacher prägen unsere regionale Wirtschaft über Generationen hinweg und verdienen besondere Anerkennung“, so Fellnhofer anlässlich des Jubiläums.

Die WKNÖ-Bezirksstelle Melk gratuliert herzlich zu diesem besonderen Jubiläum und wünscht für die kommenden Jahre weiterhin viel Erfolg und alles Gute.