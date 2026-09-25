75 Jahre Augenoptik und Hörakustik Alschinger

Im Jahre 1951 legte Franz Alschinger in Hainburg /Donau den Grundstein für das Familienunternehmen. Mittlerweile bietet die Franz Alschinger GmbH an vier Standorten erstklassigen Service und ein umfangreiches Angebot in den Bereichen Augenoptik und Hörakustik.

Anlässlich des 75 Jubiläums der Firmengründung lud das Unternehmen Kundinnen und Kunden sowie Persönlichkeiten aus Kunst, Politik und Wirtschaft zur Feier an den Standort Frauenkirchen. Im Rahmen des Events wurde auch ein neuartiges Gerät zur präzisen Vermessung des Auges präsentiert. Für das leibliche Wohl sorgte das Wirtshaus zum Dritten Tage aus Nickelsdorf, für die musikalische Umrahmung sorgte DJ-Beats.

Im Namen der Bezirksstelle Bruck an der Leitha dankte Leiter Thomas Petzel mit einer Urkunde für das bisherige Engagement und wünschte Familie Alschinger und ihrem Team weiterhin viel Erfolg.