75 Jahre Friseurtradition Haas in Baden

Drei Generationen Meisterhandwerk: Die Familie Haas blickt in Baden auf 75 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. Vom Großvater Walter Haas Senior (Gründung 1951) über Vater Walter Haas Junior bis zur aktuellen Inhaberin Daniela Haas wird der Traditionsstandort in der Grabengasse als feste Institution geführt.

Anfang September feierte Friseurmeisterin Daniela Haas das Jubiläum mit Stammkund:innen, Stadtpolitiker:innen sowie Familie und Freund:innen. Eine historische Werkschau zeigte den Wandel vom 50er-Jahre-Kino-Dia und Messing-Brenneisen zur modernen Haarveredelung.

Daniela Haas blickt auf knapp 30 Jahre Berufserfahrung und 17 Jahre Selbstständigkeit zurück. Vor 20 Jahren legte sie die Meisterprüfung ab. Als Friseurmeisterin, Make-up Artistin und Calligraphista bietet sie mit dem patentierten Calligraphy Cut eine Besonderheit in der Region: Haare werden mit schräg gestellter Klinge geschnitten – für mehr Fülle, Glanz und Gesundheit.

„Die Hingabe für jedes einzelne Haar ist in unserer Familie über 75 Jahre gleich geblieben“, so Daniela Haas. Bei Sekt und regionalen Köstlichkeiten wurde auf Vergangenheit und Zukunft des Meisterbetriebs angestoßen.





