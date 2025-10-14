75. Scheckübergabe für ein Kinderschutzprojekt mit "die Möwe"

Links Projekt MÖWE

mobil-modern-menschlich

DIE MENSCHLICHKEIT IN DEN FOKUS zu rücken war der Grundgedanke des Gremiums Direktvertrieb NÖ mit seinen Direktberatern. Für die Umsetzung wurde das Projekt die MÖWE-Kinderschutzzentren ausgewählt. Seit mehr als 2011 unterstützen die Direktberater diese Initiative mit der Finanzierung von Präventions-Workshops in NÖ. Die aktuelle Spendensumme liegt derzeit bei ca. € 135.000,- .

Auf Initiative von Gudrun Sageder und Sandra Habel, zwei erfolgreichen Direktberaterinnen, konnte Obfrau Helga Huber gemeinsam mit Frau Habele am 10.10.2025 den 75. Spendenscheck in der Höhe von € 1.500,- an der VS Eichgraben übergeben .

Mit der Spendensumme wird ein „möwe“-Präventionsworkshop für die Kinder zu den Themen Gewalt in Familien und sexuelle Übergriffe finanziert. Inbegriffen in dem Vorsorgepaket ist ebenso ein Vortrag für die Eltern und für die Pädagogen. Die Freude, so ein Geschenk zu bekommen, war bei VD Sabrina Herbst sehr groß, denn so ihre Aussage: jede Unterstützung hilft und diese wichtigen Workshops sind Teil eines Kinderschutzkonzepts an Volksschulen NÖ. Wie wertvoll solche Initiativen sind, zeigen die Medienberichte deutlich. „Hier den Eltern und Pädagogen eine Unterstützung zu bieten ist sehr wichtig, betonte auch BGM Georg Ockermüller, der gemeinsam mit VBMG Birgit Teufl seitens der Gemeinde Eichgraben und sie bedankten sich ebenso für dieses großzügige, wertvolle Spendenprojekt.

Danke an alle, die dieses großartige Projekt unterstützen und möglich machen.

Nähere Infos finden Sie unter "Projekt Möwe"