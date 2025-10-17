76. Spendenscheck für Kinderschutz: Direktberater unterstützen „die möwe“

DIE MENSCHLICHKEIT IN DEN FOKUS zu rücken war der Grundgedanke des Gremiums Direktvertrieb NÖ mit seinen Direktberater:innen. Für die Umsetzung wurde das Projekt die MÖWE-Kinderschutzzentren ausgewählt. Seit mehr als 2011 unterstützen die Direktberater:innen diese Initiative mit der Finanzierung von Präventions-Workshops in NÖ. Die bisher gespendete Summe beläuft sich auf rund € 135.000.

Auf Initiative von Genesis Toledo, einer erfolgreichen Direktberaterin aus dem Bezirk Scheibbs, konnte Obfrau Helga Huber gemeinsam mit Frau Toledo am 16.10.2025 den 76. Spendenscheck in der Höhe von € 1.500,- an der VS St. Anton an der Jeßnitz übergeben.

Mit der Spende wird ein „möwe“-Workshop zu den Themen Gewalt in Familien und sexuelle Übergriffe ermöglicht – inklusive begleitender Vorträge für Eltern und Pädagog:innen.

Dir. Martin Hörmer zeigte sich dankbar: „Jede Unterstützung hilft – diese Workshops sind ein wichtiger Teil unseres Kinderschutzkonzepts.“ Auch Bürgermeister Manfred Zellhofer betonte die Bedeutung des Projekts: „Eltern und Pädagog:innen zu stärken ist essenziell. Danke für dieses wertvolle Engagement.“



Ein herzliches Dankeschön an alle, die dieses großartige Projekt möglich machen!

