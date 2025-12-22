78. Scheckübergabe für ein Kinderschutzprojekt mit "die Möwe"

Links Projekt MÖWE

DIE MENSCHLICHKEIT IN DEN FOKUS zu rücken war der Grundgedanke des Gremiums Direktvertrieb NÖ mit seinen mehr als 6.000 Direktberatern. Für die Umsetzung wurde das Projekt die MÖWE-Kinderschutzzentren ausgewählt. Seit mehr als 2011 unterstützen die Direktberater diese Initiative mit der Finanzierung von Präventions-Workshops in NÖ. Die aktuelle Spendensumme liegt derzeit bei ca. € 140.000,- .

Vom Spendererlös der WUNDERWELT DIREKTVERTRIEB im November 2025 in Schweiggers konnte Obfrau Mag. Helga Huber, auf Initiative von BVP Claudia Zeibeck, gemeinsam mit STV Karolina Neubauer den 78. Spendenscheck in der Höhe von € 1.500,- an der Volksschule Rappottenstein übergeben.

Mit der Spendensumme wird ein „möwe“-Präventionsworkshop für die Kinder zu den Themen Gewalt in Familien und sexuelle Übergriffe finanziert. Inbegriffen in dem Vorsorgepaket ist ein Vortrag für die Eltern und für die Pädagogen. Die Freude, so ein Geschenk zu bekommen, war bei der VOL Cornelia Ledermüller sehr groß, denn so ihre Aussage: jede Unterstützung hilft und diese wichtigen Workshops sind Teil eines Kinderschutzkonzepts an Volksschulen NÖ. Wie wertvoll solche Initiativen sind, zeigen die Medienberichte deutlich. „Hier den Eltern und Pädagogen eine Unterstützung zu bieten ist sehr wichtig, betonte auch BGM Ing Josef Wagner seitens der Gemeinde und bedankte sich ebenso für dieses großzügige, wertvolle Spendenprojekt.

Danke an alle, die dieses großartige Projekt unterstützen und möglich machen.