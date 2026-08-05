8. Generalversammlung des Wirtschaftsforum Waldviertel

Auch in seiner nächsten Vereinsperiode setzt sich das Wirtschaftsforum

Waldviertel mit seinen zahlreichen Aktivitäten, Initiativen und Projekten wieder

aktiv für die Waldviertler Wirtschaft ein!



Zu Beginn seines Berichts hob Obmann Christof Kastner die vielfältigen Projekte, Initiativen und Aktivitäten des Vereins seit der letzten Generalversammlung 2024 multimedial hervor. Er gab zudem einen Ausblick auf die Schwerpunkte der kommenden Vereinsperiode, darunter die neue Zukunftswerkstatt „Woodtopia“, künftige UnternehmerInnengespräche und die Waldviertler Jobmesse, die in diesem Jahr vom 24. bis 26. September 2026 im Stadtsaal und der Sporthalle Waidhofen/Thaya stattfinden wird.

Ein Höhepunkt der Generalversammlung war der Vortrag der Impulsrednerin Sigrid Stagl, Wissenschaftlerin des Jahres 2024. In ihrem Vortrag zeigte sie auf, wie wirtschaftliches Handeln innerhalb planetarer Grenzen gestaltet werden kann und welche strukturellen Veränderungen dafür erforderlich sind. Sie ging dabei insbesondere auf die Herausforderungen der Klima- und Energiepolitik sowie auf die Rolle zentraler Wirtschaftssektoren ein.

Sigrid Stagl betonte, dass der Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise mit einem hohen Investitionsbedarf verbunden ist, dieser jedoch langfristig positive Effekte auf Wertschöpfung, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit haben kann. Gleichzeitig hob sie hervor, dass geeignete politische Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Akzeptanz entscheidend für das Gelingen dieser Transformation sind.

Bei der Generalversammlung des Wirtschaftsforums wurde das Vorstandsteam für die kommende Vereinsperiode gewählt. Der neu gewählte Vorstand repräsentiert die Vielfalt der Waldviertler Wirtschaft. Vertreterinnen und Vertreter aus allen Bezirken, Branchen und Betriebsgrößen sind wieder mit dabei.

Christof Kastner wurde in seiner Funktion als Obmann des Vereins wiedergewählt, ein klares Zeichen für seinen unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz für den Verein und die Waldviertler Wirtschaft!

Ebenso wurden alle weiteren nominierten Personen für den Vorstand durch die anwesenden Mitglieder in ihrer Funktion bestätigt bzw. neu gewählt!

Das wieder/ neu gewählte Vorstandsteam des Wirtschaftsforum Waldviertel freut sich auf die Zusammenarbeit sowie die nächsten erfolgreichen Initiativen und Projekte des Vereins!

Obmann: KommR Christof Kastner, KASTNER Gruppe

Obmann Stv.: Dipl.BW Birgit Trojan, MBA

Kassier: Ing. Mag. Werner Groiß, BzG Steuerberatung

Kassier Stv.: Stefan Schrenk, Schrenk GmbH

Schriftführerin: Dkkff. Gabriele Gaukel, CSE, medienpoint

Schriftführer Stv.: Bernhard Stellner, PhD, Eisen Roth Handels-GmbH

Vorstandsmitglied: Jochen Flicker, Öfen & Fliesen, Hafnermeister

Vorstandsmitglied: BM Dipl.-Ing. Joachim Wagner, WAGNER Baugesellschaft mbH

Vorstandsmitglied: Mag. Cornelia Daniel, dachgold e.U.

Vorstandsmitglied: Birgit Rafetseder, PUMPENoase Handels GmbH

NEUES Vorstandsmitglied: Margarete Jarmer, Jarmers Foto Studio

NEUES Vorstandsmitglied: Jürgen Wais, MA, Auto Wais GmbH

Themengruppensprecher Ticket ins Waldviertel: Dr. Ernst Wurz

Themengruppensprecher Energie: Ing. Otmar Schlager, Energieagentur der Regionen

Themengruppensprecher Regionalverband: Christian Haider, MA, BA, Dorf- & Stadterneuerung

© Wirtschaftsforum Waldviertel v.l. Martina Diesner-Wais, Silvia Moser, Johannes Schedlbauer, Sebastian Stark, Stefan Schrenk, Bernhard Stellner, Sigrid Stagl, Werner Groiß, Christof Kastner, Birgit Trojan, Jochen Flicker, Manuela Herzog, Thomas Weiss, Reante Giller-Schilk, Christoph Prinz





