80 Jahre Rauchfangkehrermeisterbetrieb Hans Karner
Ternitz
Aktualisiert am 27.10.2025
Der Rauchfangkehrermeisterbetrieb Hans Karner feierte sein 80-jähriges Bestehen mit MitarbeiterInnen, Vertretern der Gemeinden und zahlreichen Gratulanten. Seitens der Wirtschaftskammer Bezirksstelle Neunkirchen gratulierten Bezirksstellenausschussmitglied Günter Daxböck und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka sowie Ausschussmitglied Stephan Pichler-Holzer im Namen der Landesinnung der Rauchfangkehrer und wünschten weiterhin viel Erfolg.