80 Jahre Rauchfangkehrermeisterbetrieb Hans Karner

Der Rauchfangkehrermeisterbetrieb Hans Karner feierte sein 80-jähriges Bestehen mit MitarbeiterInnen, Vertretern der Gemeinden und zahlreichen Gratulanten. Seitens der Wirtschaftskammer Bezirksstelle Neunkirchen gratulierten Bezirksstellenausschussmitglied Günter Daxböck und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka sowie Ausschussmitglied Stephan Pichler-Holzer im Namen der Landesinnung der Rauchfangkehrer und wünschten weiterhin viel Erfolg.

© WKNÖ V.l.: Bernhard Dissauer-Stanka, Silvia und Hans Karner, Günter Daxböck und Stephan Pichler-Holzer