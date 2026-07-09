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© Gerald Prüller

9. Durchgang des UBIT NÖ Starterprogrammes

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Aktualisiert am 09.07.2026

Das UBIT NÖ Starterprogramm feierte heuer seinen bereits 9. Durchgang und bot neu gegründeten Unternehmen im Bereich der Unternehmensberatung einen praxisnahen Einstieg in die Beratungsbranche. In insgesamt sieben Modulen erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das notwendige Rüstzeug für eine erfolgreiche Tätigkeit als Berater – von fachlichen Grundlagen über Methodenkompetenz bis hin zu unternehmerischen Aspekten. 

Insgesamt 22 angehende Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater nutzten die Gelegenheit, ihr Wissen zu vertiefen, Erfahrungen auszutauschen und wertvolle Kontakte innerhalb der Branche zu knüpfen. Den feierlichen Abschluss bildete die Verleihung der Abschlussurkunden im Rahmen des UBIT NÖ Sommerevents.

Bildergalerie 

Abschluss UBIT NÖ Starterprogramm | Flickr  Fotos ©  Gerald Prüller


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