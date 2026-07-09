9. Durchgang des UBIT NÖ Starterprogrammes

Das UBIT NÖ Starterprogramm feierte heuer seinen bereits 9. Durchgang und bot neu gegründeten Unternehmen im Bereich der Unternehmensberatung einen praxisnahen Einstieg in die Beratungsbranche. In insgesamt sieben Modulen erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das notwendige Rüstzeug für eine erfolgreiche Tätigkeit als Berater – von fachlichen Grundlagen über Methodenkompetenz bis hin zu unternehmerischen Aspekten.

Insgesamt 22 angehende Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater nutzten die Gelegenheit, ihr Wissen zu vertiefen, Erfahrungen auszutauschen und wertvolle Kontakte innerhalb der Branche zu knüpfen. Den feierlichen Abschluss bildete die Verleihung der Abschlussurkunden im Rahmen des UBIT NÖ Sommerevents.

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Abschluss UBIT NÖ Starterprogramm | Flickr Fotos © Gerald Prüller



