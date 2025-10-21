95 Jahre Textilhaus Krumbholz

Das Textilhaus Krumbholz - eine wahre Institution der Unteren Landstraße in Krems – bereichert seit 95 Jahren das Kremser Wirtschaftsleben.

Was 1930 mit einer Lokalgröße von nur 30 m² begann, wurde laufend erweitert und ausgebaut und ist heute allseits bekannt als bestens sortiertes Traditions-Textilhaus im Herzen der Kremser Innenstadt mit eigener Bettfedernreinigungsanlage.

Seit 1997 führt Adolf Krumbholz III den „Erfolg seit Generationen“-Vorzeigebetrieb im Familienbesitz mit Spezialisierung auf Berufsbekleidung, Computerstickerei, Huber & Hefel Shop in Shop, Souvenirs, Bettwaren und mehr.

Derzeit wird in Walkersdorf die Vergrößerung der Stickerei umgesetzt, damit die Mitarbeiter:innen und alle 3 Stickmaschinen genug Platz haben.

„Mit vereinten Kräften steuern wir dem 100er entgegen“, betonte Adolf Krumbholz bei der Jubiläumsfeier zum 95jähren Bestehen, zu dem Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann herzlich gratulierte.