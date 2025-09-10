Tradition und stetige Erneuerung: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker besuchte die Winzer Krems

Der Weinbau in und um Krems lässt sich über 2.000 Jahre zurückverfolgen. Begünstigt durch das milde Klima und die günstigen Bodenverhältnisse konnten die Weinhauer Krems zu diesem außergewöhnlichen Weinbaugebiet machen. Bereits im dritten Jahrhundert nach Christus gab es die ersten Qualitätsreben, und auch die Lebensgeschichte des Heiligen Severin verweist auf seinen Rückzugsort in den Weinbergen.

„Dass die Produkte dieses Top-Vorzeigebetriebes nicht nur österreichweit, sondern auch international gefragt sind, zeigt einmal mehr das Qualitätsbewusstsein und die unternehmerische Kraft hier in Niederösterreich“, betont WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

So vielfältig wie die Natur selbst ist auch das Angebot: So gut wie alle Varianten an Weiß-, Rosé- und Rotwein können wegen der Traubenvielfalt der rund 700 Winzerinnen und Winzer der Genossenschaft hergestellt werden. „Sie sind das Herz der Winzer Krems, ihre Trauben bilden die Grundlage für unsere Winzergenossenschaft, machen es möglich unsere hohen Qualitätsansprüche zu verwirklichen und sind ausschlaggebend für unser internationales Renommée“, erklärt Geschäftsführer und Prokurist Ludwig Holzer.

Rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich darum, dass aus den Trauben Wein wird und dieser schnellst- und bestmöglich zu den Kunden kommt. Dieser Hang zum Optimum spiegelt sich auch in der kontinuierlichen Verbesserung der Produktionsbedingungen wider: Von der Traubenübernahme und Kelterstation über Gär- und Reifekeller bis hin zur Abfüllanlage und dem Lagerungskeller wird ständig alles modernisiert, umgebaut oder neu geschaffen. So nebenbei werden auch noch der Vinothekkeller Bründlgraben und die Erlebniswelt „Sandgrube 13 wein.sinn“ aus der Taufe gehoben.

„Die Meilensteine der ständigen Weiterentwicklung, die sich die Winzer Krems in der Sandgrube 13 immer wieder selbst setzt, sind ein unwiderlegbarer Beweis für die Innovationskraft dieses Unternehmens, das völlig zu Recht auch längst schon als kultureller Botschafter der Region bezeichnet werden kann“, gratuliert Wolfgang Ecker.

www.winzerkrems.at