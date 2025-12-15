Abmahngefahr – Musiknutzung auf Social Media

Unter diesem tagesaktuellen Titel stand ein „WKO vor Ort“-Gastvortrag von WKNÖ Social Media-Expertin Jacqueline Eder und der WKNÖ Bezirksstelle Baden anlässlich des vorweihnachtlichen Unternehmerfrühstücks des Stadtmarketing Baden. „Vieles, was technisch möglich ist, ist rechtlich nicht uneingeschränkt erlaubt“ betonte Eder, die auf aktuelle Abmahnwellen mit hohen Schadenersatzforderungen hinweist. Neben Persönlichkeits- und Verwertungsrechten sind Nutzungsvereinbarungen sowie die Vorschriften der Social Media Plattformen zu beachten, die oft nur private, nicht aber kommerzielle Nutzung von Musik und Co. erlauben. Unternehmen, die Abmahnungen erhalten, sollten sich rasch an die WKO oder eine Anwaltskanzlei wenden, um sich zu informieren. Bei Forderungen ausländischer Agenturen oder Anwälte hilft außerdem die Außenwirtschaftsorganisation (AWO) der WKO.

wko.at/noe/e-commerce