Herma Salzer übergibt – Buchhandlung Frau Hofer erweitert ihr Sortiment

Mit Herma Salzer verabschiedet sich eine Unternehmerin in den Ruhestand, die das Geschäftsleben am Retzer Hauptplatz über viele Jahre mitgeprägt hat. Papier, Schreibwaren und Schulbedarf sind Angebote, die viele Menschen im Alltag brauchen – Familien ebenso wie Schülerinnen und Schüler, Betriebe sowie Stammkundinnen und Stammkunden aus der Region. Umso wichtiger war es Herma Salzer, dass dieses vertraute Angebot bestehen bleibt.

Mit der Buchhandlung „Frau Hofer“, einem Retzer Traditionsunternehmen, das bereits in zweiter Generation geführt wird, wurde ein idealer Partner für die Weiterführung gefunden, einerseits wurde das komplette Sortiment übernommen, andererseits auch die Mitarbeiterin von Herma Salzer. Für „Frau Hofer“ ist die Übernahme eine stimmige und sinnvolle Erweiterung des bestehenden Angebots. Für die Kundinnen und Kunden bedeutet das weiterhin persönliche Beratung, bekannte Ansprechpersonen und ein verlässliches Angebot direkt vor Ort – eine gelungene Lösung für alle Beteiligten und ein schönes Beispiel für gelebte regionale Zusammenarbeit.

Aus diesem Anlass lud „Frau Hofer – die Buchhandlung“ zu einer stimmungsvollen Afterwork-Veranstaltung ein, bei der Kundinnen und Kunden sowie Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft den gelungenen Übergang gemeinsam feierten.