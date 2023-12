Adventtreff – „So schmeckt Weihnachten“

Frau in der Wirtschaft Gänserndorf und Hollabrunn veranstaltete am 12. Dezember 2023 den traditionellen Adventreff. In zauberhafter, weihnachtlicher Atmosphäre genoss die Gesellschaft einen köstlichen Vortrag.

Zur Begrüßung hob Bezirksvorsitzende Andrea Prenner-Sigmund noch einmal die Bedeutung eines guten Netzwerkes hervor, um mehr Frauen in Schlüsselpositionen zu bringen. Die letzte Veranstaltung des Jahres eignete sich auch für einen Rückblick, sowie einen Ausblick der FiW-Angebote für das kommende Jahr.

Die Geschichte rund um die beliebten Heißgetränke wurde von dem Experten Mag. Markus Braun, Inhaber von Braun Spirituosenkultur, vorgetragen. Anschließend mixte Thomas Sipos, Inhaber der Austrian Bar Academy, vier weihnachtliche Cocktails mit den hauseigenen Likören der Familie Prenner, die mit Punsch und Keksen perfekt kombiniert und verkostet werden konnten. Wer es schaffte, alle Cocktails zu probieren, ging ganz beschwingt nach Hause. Zusätzlich wurden die Unternehmerinnen und Unternehmer kulinarisch von der Gastwirtschaft Prosser verwöhnt.

Bezirksstellenobmann Andreas Hager und Bezirksstellenleiter Philipp Teufl standen den Unternehmerinnen zur Verfügung, um das Serviceangebot der Bezirksstelle persönlich und im direkten Kontakt anzubieten.