"Afterwork:Connect:Korneuburg" bei SMC Austria GmbH

Michael Weingartshofer vom Stadtmarketing, Stadtrat Matthias Wobornik und WKNÖ Bezirksstellenobmann Andreas Minnich bedankten sich im Namen ihrer Unternehmerkollegen für den interessanten Abend.

SMC Austria:

Seit 40 Jahren in Österreich

seit 35 Jahren mit 250 Mitarbeiter:innen am Standort in Korneuburg (Girakstraße)

Produktionsfläche: 2.000 m²

Mehr als 23.000 Mitarbeiter:innen weltweit

36% Weltmarktanteil

1/3 der Energieerzeugung durch eigene PV- Anlage

Das sind nur einige der Eckpunkte des Industrieunternehmens, das individuelle Lösungen für die Automatisierungstechnik wie pneumatische und elektrische Antriebe, Zylinder, Wegeventile und Elemente der Vakuumtechnik produziert.

Der innovative Technologiebetrieb lud im Rahmen der Korneuburger “After:Work:Connect” Serie ortsansässige Betriebe zur Firmenführung und anschließendem Netzwerken!

www.smc.eu





© WKNÖ V.l.: Geschäftsführer Robert Angel führte die interessierte Unternehmer:innengruppe durch das Firmenareal.



