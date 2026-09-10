Aktiv und informativ: JW Bootcamp in der Hinterbrühl

Sport, Ernährung und Unternehmertum standen beim JW Bootcamp Anfang September im Mittelpunkt. Das Mödlinger JW-Team rund um Vorsitzenden Tobias Printz lud gemeinsam mit Unternehmerin und Fitnesstrainerin Melanie Blaschka zu einem abwechslungsreichen und aktiven Abend.

Im 45-minütigen Bootcamp zeigte Melanie Blaschka effektive Übungen mit dem eigenen Körpergewicht und legte besonderen Wert auf die richtige Ausführung. Anschließend gab sie in ihrem Impulsvortrag „Ernährung vor und nach dem Sport“ praxisnahe Tipps, die sich unkompliziert im Alltag umsetzen lassen.

„Es freut mich, dass wir mit diesem Format Bewegung, Gesundheit und den Austausch unter Jungunternehmer verbinden konnten. Der Abend hat gezeigt, wie viel Energie und Engagement in unserem JW-Netzwerk steckt“, so JW-Vorsitzender Tobias Printz.

Die Veranstaltung bot damit eine gelungene Kombination aus Bewegung, Wissen und persönlichem Austausch. Das JW-Team rund um Tobias Printz freute sich über die engagierte Teilnahme und einen gelungenen Abend in Hinterbrühl.