Alles neu im Batzenhäusl

Der bekannte Badener Gastronom Erwin Kerschbaumer übernahm das traditionelle Batzenhäusl am Badener Theaterplatz. Das rundum erneuerte Wirtshaus erstrahlt nun in neuem Glanz und lockt mit traditioneller Hausmannskost, freundlichem Ambiente und sonnigem Schanigarten inmitten der historischen Altstadt von Baden. Kerschbaumer, der seit vielen Jahren die Milchbar im Badener Strandbad betreibt, ließ bei der Neuauflage des Batzenhäusls seine langjährige Erfahrung und viel Herzblut einfließen. So wundert es nicht, dass die Eröffnungsfeier bei sommerlichen Temperaturen regelrecht gestürmt wurde.

© pbs/Baden Media V.l.: WKNÖ Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt, Gastronom Erwin Kerschbaumer, Bgm. a.D. August Breininger, Bgm. Stefan Szirucsek, Pfarrer Clemens Abrahamowicz